La fine del ritaglio in anteprima delle immagini su Twitter rovinerà i meme (Di giovedì 6 maggio 2021) Il social consentirà di visualizzare le immagini troppo grandi per intero, accantonando il suo algoritmo di ritaglio. È una modifica richiesta dagli utenti, che ha però un importante lato negativo: che ne sarà dei meme la cui punchline "a sorpresa" dipende dal click sulla foto? (foto: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Dopo numerose richieste degli utenti in tal senso, Twitter sta finalmente lanciando una delle funzionalità più attese sul portale: quella che permette di pubblicare immagini grandi non ritagliate automaticamente dall'Ia. L'algoritmo che decide come mostrare l'anteprima delle foto troppo grandi era stato ampiamente criticato perché preferiva mostrare i volti più chiari nelle foto. Se nella foto erano presenti un ...

