La finale "inglese" di Champions confermata a Istanbul nonostante il lockdown (Di giovedì 6 maggio 2021) Il calcio continua a non conformarsi alla pandemia. nonostante la finale di Champions si giochi tra due squadre inglesi, e l'Inghilterra sia in uno stato avanzatissimo per vaccinazioni e riaperture, non c'è alcun piano di postare la partita a Wembley. Si giocherà a Istanbul, nonostante la città turca sia al momento in pieno lockdown. L'Uefa non ha in programma di spostare la sede della finale dalla Turchia, che già l'anno scorso doveva ospitarla prima che tutta la fase finale del torneo fosse spostata a Lisbona. Fino a 4.000 tifosi del Manchester City e del Chelsea potranno acquistare i biglietti per l'evento del 29 maggio. Ma non si sa ancora se lo stesso governo britannico consentirà ai suoi cittadini di viaggiare verso la Turchia. Venerdì sarà ...

Ultime Notizie dalla rete : finale inglese Owen esalta Mount e Foden: "Sono al livello di Mbappé e Haaland" Michael Owen ha esaltato le qualità dei suoi connazionali Mason Mount e Phil Foden Mason Mount e Phil Foden, l'oro della Nazionale inglese, si sfideranno nella finale di Champions League tra Chelsea e Manchester City. Ad esaltare le qualità dei due calciatori è stato, ai microfoni di BT Sport, il loro connazionale e leggenda ...

Formula 1 - Round 4: il Gran Premio di Spagna L'inglese è conscio che quest'anno non potrà rilassarsi troppo ed è lui che in squadra può fare ... ma questa volta non per la vittoria finale, quanto per il terzo posto: stiamo parlando proprio della ...

Finale di Champions League tutta inglese: è la seconda volta in tre anni Goal.com 23° trofeo “Oreficeria Barlascini” di calcio a 7 giocatori: si parte Finalmente si parte con il calcio targato Centro Sportivo Italiano! E’ stato pubblicato il calendario della fase provinciale del Campionato Nazionale CSI di calcio a 7 categoria Open che vedrà ...

Malesia, Haniff: “Speriamo nella riapertura all’Europa e all’Italia entro fine 2021” "Siamo preparati per accogliere nuovamente i turisti, appena sarà possibile farlo in totale sicurezza: e speriamo di poterlo fare già nel trimestre finale del 2021": Mohd Libra Haniff, direttore Touri ...

