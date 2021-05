Advertising

Giorno_Como : La ferrovia Como-Lecco e il 'Besanino' saranno elettrificati dopo quarant'anni di attesa - LeccoNews : NEL PNRR L’ELETTRIFICAZIONE DELLA FERROVIA COMO-LECCO. STRANIERO: “OTTIMO RISULTATO” | 06/05/2021 - - ferpress : #Ferrovia Como-Lecco: Deputati #Pd, nel #Pnrr 78 mln per elettrificazione della tratta - Ferpress -

Ultime Notizie dalla rete : ferrovia Como

, 6 maggio 2021 - Dopo quarant'anni d'attesa e non poche polemiche è finalmente a portata di mano l'elettrificazione della linea ferroviaria- Lecco , inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Governo Draghi. il costo dell'intervento sarà di 78 milioni di euro. "È un ottimo risultato che porterà immensi benefici per i ...È un ottimo risultato che porterà immensi benefici per i viaggiatori, pendolari e turisti, non solo nelle province die Lecco ma in tutta la Lombardia'.L’elettrificazione della linea ferroviaria Como-Lecco è stata inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Governo del premier Mario ...Como, 6 maggio 2021 - Dopo quarant'anni d'attesa e non poche polemiche è finalmente a portata di mano l'elettrificazione della linea ferroviaria Como-Lecco, inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e R ...