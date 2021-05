La dieta antiossidante dei 7 colori contro i radicali liberi dell’ossigeno

Leggi su dilei

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il 6 maggio si celebra la Giornata mondiale del colore e quale migliore occasione per cominciare a portare in tavola gli straordinari pigmenti antiossidanti racchiusi negli alimenti vegetali? Rosso, verde, arancio, bianco, giallo blu e viola hanno azioni portentose sul nostro organismo: non a caso, gli esperti di tutto il mondo suggeriscono di seguire unavaria e colorata. In questo modo è possibile combattere i tanto temuti, principale causa di comparsa di stress ossidativo (e le conseguenze che ne derivano) e aiutare il nostro organismo a mantenere un migliore stato di benessere.e stress ossidativo Isono molecole che fanno parte integrante delle nostre funzioni vitali (basti ...