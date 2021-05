La Colombia nel caos tra crisi e repressione militare (Di giovedì 6 maggio 2021) L'economia Colombiana, già in declino da tempo, stava per subire un'ultima batosta finale con la riforma fiscale proposta dal Presidente Iván Duque Márquez che ha causato scontri e misure repressive. Cosa succede in Colombia: il Paese sudamericano protesta contro la riforma fiscale su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) L'economiana, già in declino da tempo, stava per subire un'ultima batosta finale con la riforma fiscale proposta dal Presidente Iván Duque Márquez che ha causato scontri e misure repressive. Cosa succede in: il Paese sudamericano protesta contro la riforma fiscale su Donne Magazine.

Advertising

xmely_ : RT @justlifeonmars: inoltre in colombia: -la povertà monetaria ha raggiunto il 42,5% -la disoccupazione il 16% -il Pil è sceso del 7% nel 2… - bojrnrag : RT @justlifeonmars: inoltre in colombia: -la povertà monetaria ha raggiunto il 42,5% -la disoccupazione il 16% -il Pil è sceso del 7% nel 2… - roso_canino : Ovunque si fanno porcate nel mondo la prima cosa è oscurare internet togliendo o diminuendo il segnale. A proposi… - paralipomenidiG : RT @MarioDiPiazza2: Perché non c'è informazione? Perché tutto il mondo tace? Non è giusto nel 2021. Aiuto. #Colombia #ColombiaResiste #Colo… - Snupina92 : RT @staybonastay: @chiaravillage Mortaaaaa, adoro! Nel mondo la gente muore, recessione, crisi ambientale, Colombia distrutta e mille altre… -