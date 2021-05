La City incorona Meloni premier Giorgia o Salvini? Chi dopo Draghi?

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 6 maggio 2021) La lotta per la leadership nel centrodestra potrebbe risolversi con una clamorosa e imprevedibile (fino a qualche mese fa)zione a candidatodella coalizione per. A dipingere questo possibile scenario è il Financial Times, che in un articolo pubblicato oggi si concentra sulla situazione italiana, spiegando come la scelta di... Segui su affaritaliani.it