La Bank of England alza le previsioni di crescita. Invariati i tassi di interesse (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – La Bank of England (BoE), nella sua periodica riunione di politica monetaria, ha confermato l’attuale impostazione di politica monetaria, giudicandola appropriata per raggiungere il target di inflazione del 2% e, contemporaneamente, sostenere la crescita e l’occupazione. Il Monetary Policy Comittee (MPC), riunitosi ieri, ha votato all’unanimità per mantenere i tassi di interesse allo 0,1%, confermandoli sui minimi storici. Il Comitato ha inoltre votato all’unanimità affinché la Banca d’Inghilterra mantenga lo stock di acquisti di obbligazioni corporate, finanziate dall’emissione di riserve della banca centrale, a 20 miliardi di sterline. Il Comitato ha votato a maggioranza di 8-1 per continuare con il suo programma esistente di acquisti di titoli di Stato del Regno Unito, da 875 miliardi ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Laof(BoE), nella sua periodica riunione di politica monetaria, ha confermato l’attuale impostazione di politica monetaria, giudicandola appropriata per raggiungere il target di inflazione del 2% e, contemporaneamente, sostenere lae l’occupazione. Il Monetary Policy Comittee (MPC), riunitosi ieri, ha votato all’unanimità per mantenere idiallo 0,1%, confermandoli sui minimi storici. Il Comitato ha inoltre votato all’unanimità affinché la Banca d’Inghilterra mantenga lo stock di acquisti di obbligazioni corporate, finanziate dall’emissione di riserve della banca centrale, a 20 miliardi di sterline. Il Comitato ha votato a maggioranza di 8-1 per continuare con il suo programma esistente di acquisti di titoli di Stato del Regno Unito, da 875 miliardi ...

