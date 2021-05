La Banca centrale turca lascia il tasso di riferimento al 19% (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – La Banca centrale turca (CBRT) ha lasciato il tasso di riferimento stabile al 19%, come fatto anche ad aprile, con una decisione che non era attesa all’unanimità dagli analisti, in quanti alcuni osservatori si aspettavano un taglio del costo del denaro a causa di pressioni politiche del presidente Recep Tayyip Erdogan. “La Central Bank of the Republic of Turkey continuerà ad utilizzare con decisione tutti gli strumenti disponibili per il perseguimento dell’obiettivo primario della stabilità dei prezzi – si legge in un comunicato – Il tasso ufficiale continuerà a essere determinato a un livello superiore all’inflazione per mantenere un forte effetto disinflazionistico fino a quando forti indicatori non indicheranno un calo permanente dell’inflazione e ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – La(CBRT) hato ildistabile al 19%, come fatto anche ad aprile, con una decisione che non era attesa all’unanimità dagli analisti, in quanti alcuni osservatori si aspettavano un taglio del costo del denaro a causa di pressioni politiche del presidente Recep Tayyip Erdogan. “La Central Bank of the Republic of Turkey continuerà ad utilizzare con decisione tutti gli strumenti disponibili per il perseguimento dell’obiettivo primario della stabilità dei prezzi – si legge in un comunicato – Ilufficiale continuerà a essere determinato a un livello superiore all’inflazione per mantenere un forte effetto disinflazionistico fino a quando forti indicatori non indicheranno un calo permanente dell’inflazione e ...

