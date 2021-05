Kroos risponde a Mount | “Ho dormito benissimo Buona fortuna per la prima finale”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Battibecchi a distanza che si trascinano nel post partita. La qualificazione del Chelsea ai danni del Real Madrid ha creato una piccola polemica tra Masone Toni: “Ho sentito uno dei loro giocatori,della gara, dire che non avrebbe perso il sonno per i singoli. Ma ora devono perderlo pensando alla nostra squadra”, ha detto il talento dei blues in riferimento proprio al tedesco che ha risposto: “Continuo a dormire bene. Ma bravi ieri, congratulazioni.per la vostradi Champions”, ha scritto su Twitter. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Kroos risponde a #Mount: 'Ho dormito benissimo' -

Ultime Notizie dalla rete : Kroos risponde

Primo tempo Dopo l'equilibrio iniziale i ritmi cominciano ad alzarsi intorno al 10', quando... al 18' a provarci è Modric , con Mendy cheancora presente. Poco dopo il Chelsea passa in ...Ci prova al decimo, dopo un'azione prolungata, con un tiro da fuori facilmente bloccato dal ...il Real , con un cross tagliato in mezzo di Vinicius Jr. su cui Benzema non arriva per ...Strascichi polemici per Chelsea-Real Madrid. Al termine della semifinale di Champions, vinta dai Blues, Mason Mount ha dichiarato: “Ho sentito uno dei loro giocatori, prima della gara, dire che non av ...Thomas Tuchel ha rivoluzionato la stagione del Chelsea dopo il suo arrivo: difesa impenetrabile e cinismo ai massimi livelli tra i suoi diktat.