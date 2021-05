Kanté è il nuovo idolo del web: partita eccezionale del centrocampista del Chelsea [FOTO] (Di giovedì 6 maggio 2021) N’Golo Kanté si conferma uno dei migliori centrocampisti in circolazione, il francese è stato autore di una prestazione veramente incredibile nella semifinale di Champions League contro il Real Madrid. I Blues si sono qualificati meritatamente per l’ultimo atto e hanno dimostrato di essere superiori ai Blancos. Dopo il risultato dell’andata (1-1) gli inglesi si sono confermati anche al ritorno, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0. La squadra di Tuchel è passata in vantaggio con Werner, al tedesco anche un gol annullato. La compagine di Zidane si è fatta vedere solo con due occasioni di Benzema, nel secondo la rete di Mount che ha chiuso partita e qualificazione. Tutti pazzi di Kanté L’Inter ha messo nel mirino Kanté per la prossima stagione, si tratta di un pupillo di Conte che è disposto a fare carte ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 6 maggio 2021) N’Golosi conferma uno dei migliori centrocampisti in circolazione, il francese è stato autore di una prestazione veramente incredibile nella semifinale di Champions League contro il Real Madrid. I Blues si sono qualificati meritatamente per l’ultimo atto e hanno dimostrato di essere superiori ai Blancos. Dopo il risultato dell’andata (1-1) gli inglesi si sono confermati anche al ritorno, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0. La squadra di Tuchel è passata in vantaggio con Werner, al tedesco anche un gol annullato. La compagine di Zidane si è fatta vedere solo con due occasioni di Benzema, nel secondo la rete di Mount che ha chiusoe qualificazione. Tutti pazzi diL’Inter ha messo nel mirinoper la prossima stagione, si tratta di un pupillo di Conte che è disposto a fare carte ...

Advertising

CalcioWeb : #Kante si conferma come uno dei migliori centrocampisti in circolazione: la reazione del web - rickembecker : Non ci sono riusciti e sarà dura di nuovo per il City come in semifinale di FA Cup. Con sto Kantè letteralmente ovu… - LukeRedblack : Kessie ha tutto per diventare il nuovo Kante. Dai Franck. - diverto_mi : ???? CALCIOMERCATO ROMA ??IDEA ?? NUOVO ASSE KOUNDÉ KANTE MBAPPÉ PER MOURINHO NO NIENTE NON È VERO SCUSATE CERCAVO SOLO… - aggiummai : RT @BiagioFar: @FrancescaCphoto Per me Francy, Barella può diventare il nuovo Iniesta. Non solo, lo vedo meglio di Kanté. -