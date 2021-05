Juventus, sirene inglesi per Szczesny: Chelsea ed Everton sul portiere polacco (Di giovedì 6 maggio 2021) Il campionato di Serie A non si è ancora concluso, ma i principali club europei si stanno già muovendo sul fronte calciomercato per provare a rinforzare le proprie rose. La Juventus, in particolar modo, continua a monitorare la situazione legata a Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto con il Milan tra due mesi. Nel caso in cui i bianconeri dovessero mettere le mani sul portiere della Nazionale italiana, Wojciech Szczesny potrebbe anche lasciare Torino e trovare una nuova squadra. Stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, diversi club di Premier League sarebbero molto interessanti al polacco, tra i quali il Chelsea di Thomas Tuchel e l’Everton di Carlo Ancelotti. Altri sondaggi condotti tramite fidati emissari sono stati portati avanti anche in Germania. ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Il campionato di Serie A non si è ancora concluso, ma i principali club europei si stanno già muovendo sul fronte calciomercato per provare a rinforzare le proprie rose. La, in particolar modo, continua a monitorare la situazione legata a Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto con il Milan tra due mesi. Nel caso in cui i bianconeri dovessero mettere le mani suldella Nazionale italiana, Wojciechpotrebbe anche lasciare Torino e trovare una nuova squadra. Stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, diversi club di Premier League sarebbero molto interessanti al, tra i quali ildi Thomas Tuchel e l’di Carlo Ancelotti. Altri sondaggi condotti tramite fidati emissari sono stati portati avanti anche in Germania. ...

