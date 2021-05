Juventus, Pirlo a rischio esonero: Allegri pronto a sostituirlo | Serie A News (Di giovedì 6 maggio 2021) Il futuro di Pirlo sulla panchina della Juventus è tutt'altro che certo: nel caso di un suo esonero, Allegri potrebbe ritornare in bianconero Leggi su pianetamilan (Di giovedì 6 maggio 2021) Il futuro disulla panchina dellaè tutt'altro che certo: nel caso di un suopotrebbe ritornare in bianconero

Advertising

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official pre #UdineseJuve ?? Live su @JuventusTv:… - juventusfc : Recap ?? le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di #UdineseJuve ?? - GiovaAlbanese : RT @Gazzetta_it: #AndreaPirlo nel cuore dei cicli vincenti di #Milan e #Juve . Ma da allenatore...#juvemilan - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #AndreaPirlo nel cuore dei cicli vincenti di #Milan e #Juve . Ma da allenatore...#juvemilan - matteriders : @forumJuventus il Milan va in CL.. la Juventus grazie a Pirlo non ci andrà...e la stagione sarà ancora più fallimen… -