Juventus | Paratici diretto al Bayern Monaco | l’indiscrezione de La Stampa

(Di giovedì 6 maggio 2021) Sempre più incerto il futuro di Fabioalla. Secondo quanto riportato da La, potrebbe esserci un cambio dell’intero management bianconero al termine della stagione, che potrebbe addirittura terminare senza un posto nella prossima Champions League. Ilre sportivo della Juve potrebbe salutare il club e le voci, riportate dal noto quotidiano, lo vorrebbero al. Anche il club tedesco è in un momento di cambiamenti, visto l’addio assicurato dell’attuale CEO Rummenigge al termine del suo contratto il prossimo dicembre. SportFace.

...milioni di euro netti e un posto nell'Europa che conta sono condizioni che solo la stessa... OMNISPORT - 06 - 05 - 2021 10:18 Rivoluzione Juve: via Agnelli,e Nedved, nuovo assetto... devo ammettere che nellaoggi c'è un po' di arroganza. Si vede dagli atteggiamenti, tipici di persone che si trovano in un momento difficile. Sono scettico nei confronti, mentre ...Fabio Paratici potrebbe andare al Bayern Monaco dal prossimo primo luglio per sostituire l'ormai partente Karl Heinz Rummenigge.Clamorosa rivelazione del quotidiano La Stampa sul futuro del ds della Juventus, Fabio Paratici. Addio certo e futuro già deciso: dove andrà ...