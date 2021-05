Juventus, Manchester City ma non solo: su Locatelli c’è anche il Barcellona (Di giovedì 6 maggio 2021) Manuel Locatelli piace alle big d’Europa. Dopo gli interessamenti di Juventus e Manchester City, sul centrocampista del Sassuolo ci sarebbe ora anche il Barcellona Minaccia Barcellona per Manuel Locatelli. Come noto, il centrocampista del Sassuolo è in cima alla lista degli obiettivi della Juventus per il prossimo calciomercato estivo. E, inoltre, piace anche al Manchester City. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, anche il club blaugrana avrebbe messo nel mirino il talento della Nazionale. Il Barça spera di poter far leva sull’ottimo rapporto col club neroverde, come dimostra l’operazione Marlon, arrivato al Sassuolo dai ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Manuelpiace alle big d’Europa. Dopo gli interessamenti di, sul centrocampista del Sassuolo ci sarebbe orailMinacciaper Manuel. Come noto, il centrocampista del Sassuolo è in cima alla lista degli obiettivi dellaper il prossimo calciomercato estivo. E, inoltre, piaceal. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo,il club blaugrana avrebbe messo nel mirino il talento della Nazionale. Il Barça spera di poter far leva sull’ottimo rapporto col club neroverde, come dimostra l’operazione Marlon, arrivato al Sassuolo dai ...

