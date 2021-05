Juventus, addio Buffon: diversi club europei ci pensano (Di giovedì 6 maggio 2021) A fine stagione, Buffon potrebbe dire addio alla Juventus. Sul portiere ci sarebbero diversi club esteri Quale sarà il futuro di Gigi Buffon? Il portiere bianconero potrebbe salutare la Juventus a fine stagione: il rinnovo, infatti, non sembra così scontato. A 43 anni, però, l’estremo difensore non sembra aver voglia di smettere e potrebbe provare una nuova esperienza all’estero. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Come rivela Tuttosport, Gigi sarebbe finito nel mirino dell’Olympiacos, del Galatasaray, dell’Eintracht Fracoforte, della Dinamo Kiev e dello Sporting Lisbona. Qualcuno ha già avanzato proposte concrete, altri hanno svolto solo delle valutazioni. Il futuro, però, potrebbe essere in terra ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) A fine stagione,potrebbe direalla. Sul portiere ci sarebberoesteri Quale sarà il futuro di Gigi? Il portiere bianconero potrebbe salutare laa fine stagione: il rinnovo, infatti, non sembra così scontato. A 43 anni, però, l’estremo difensore non sembra aver voglia di smettere e potrebbe provare una nuova esperienza all’estero. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Come rivela Tuttosport, Gigi sarebbe finito nel mirino dell’Olympiacos, del Galatasaray, dell’Eintracht Fracoforte, della Dinamo Kiev e dello Sporting Lisbona. Qualcuno ha già avanzato proposte concrete, altri hanno svolto solo delle valutazioni. Il futuro, però, potrebbe essere in terra ...

