Justine Mattera da piccola la sorella ha avuto il cancro | “Mi sono sentita abbandonata”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 6 maggio 2021)ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro girono ripercorre velocemente la sua vita iniziando dalla famiglia, dallache hail. E’ accaduto quandoaveva solo 13 anni. È un racconto che la collega alla donna che è oggi. Lasi ammala di, erano gli anni ’80 e la possibilità di vivere per lei era bassa, la possibilità di salvarsi non era elevata come accade oggi. La mamma diera sempre in biblioteca per informarsi sulle cure e lafece una cura sperimentale che le salvò la vita ed è la cura che ancora salva chi si ammala. La malattia dellal’ha resa indipendente,...