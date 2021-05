Juri Chechi al Giro-E | l' Italia dal sellino è straordinaria e con e-bike alla portata di tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Ho la passione della bici da sempre, e quando il mio amico Max Lelli mi ha proposto di entrare in squadra con l'Enit per il-E ho accettato subito". Lo dice all'Adnkronos, dominatore degli anelli negli anni '90 e ancora oggi -si vede dai video dei suoi allenamenti sui social, immancabilmente stracondivisi- in una forma quasi sovrumana pur essendo classe '69., nell'edizione 2021 della gara amatoriale organizzata lungo le stesse tappe e le stesse date deld'ma decurtate e soprattutto con bici a pedalata assistita anche se da corsa, si cimenterà solo in una tappa, quella del 19 maggio tra Montalcino e Montepulciano. E correrà sotto la supervisione del competitivo capitano, l'ex ciclista Max Lelli che anche in questa edizione ...