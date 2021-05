(Di giovedì 6 maggio 2021)del regista di Rogue One, vede l'arrivo nel cast della star di tenet,. La star di Tenet,, si prepara a recitare inprogetto del regista ingleseprodotto da New Regency. Ilè una storia fantascientifica originale scritta dallo stesso, che produrrà insieme a Kiri Hart. Al momento i dettagli del plot sono molto scarsi, sappiamo solo che si tratterà di una storia fantascientifica ambientata in un futuro vicino. Dopo aver ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? John David Washington protagonista di True Love, nuovo film di Gareth Edwards - veganvampy : @hyesoir igual o mark david pro john lennon - Mancman10 : @david_clarke91 @bluenosesrule @Tomfurness2 @Stefan1357913 @randomscouser85 Haha ?????? Viva John Terry ?????? - RadioRock106e6 : RT @Silvietta_1986: @RadioRock106e6 VOCE: più 'classici' sicuramente Freddie Mercury o Robert Plant, mentre tra i vocalist moderni adoro My… - Bot_Freddie : RT @Silvietta_1986: @RadioRock106e6 VOCE: più 'classici' sicuramente Freddie Mercury o Robert Plant, mentre tra i vocalist moderni adoro My… -

Ultime Notizie dalla rete : John David

Ecodelcinema

La star di Tenet,Washington , si prepara a recitare in True Love , nuovo progetto del regista inglese Gareth Edwards prodotto da New Regency. Il film è una storia fantascientifica originale scritta dallo ...Washington , che recentemente è diventato un nome familiare grazie a film come " Tenet " e " BlackKklansman ", ha ora trovato il suo nuovo progetto. Il progetto con Gareth Edwards Mercoledì ...True Love, nuovo film del regista di Rogue One Gareth Edwards, vede l'arrivo nel cast della star di tenet, John David Washington. La star di Tenet, John David Washington, si prepara a recitare in True ...«Andrea Parodi è un attentatore di sogni. Chi non ha mai sognato di fare canzoni e, caso mai, registrare un disco con David Bromberg, David Grissom, Joe ...