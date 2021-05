Jersey, cosa c’è dietro la guerra sulla pesca tra Londra e Parigi (Di giovedì 6 maggio 2021) Tensione all’isola di Jersey. L’accordo della Brexit provoca il primo conflitto diplomatico tra Regno Unito e Francia. Tutto per la pesca. Il premier Boris Johnson, ha inviato due motovedette della Royal Navy per proteggere l’isola di Jersey dal blocco dei pescherecci francesi. La decisione è seguita ad un colloquio tra il capo del governo britannico e il primo ministro della dipendenza della corona britannica, John Le Fondré. Un portavoce di Downing Street ha spiegato che “il primo ministro ha parlato con il primo ministro del Jersey e il ministro degli Affari esteri, Ian Gorst, sulla prospettiva di un blocco di Saint Helier”, sostenendo “l’urgente necessità di un allentamento delle tensioni e del dialogo tra Jersey e Francia sull’accesso alla pesca”. Durante la ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 maggio 2021) Tensione all’isola di. L’accordo della Brexit provoca il primo conflitto diplomatico tra Regno Unito e Francia. Tutto per la. Il premier Boris Johnson, ha inviato due motovedette della Royal Navy per proteggere l’isola didal blocco dei pescherecci francesi. La decisione è seguita ad un colloquio tra il capo del governo britannico e il primo ministro della dipendenza della corona britannica, John Le Fondré. Un portavoce di Downing Street ha spiegato che “il primo ministro ha parlato con il primo ministro dele il ministro degli Affari esteri, Ian Gorst,prospettiva di un blocco di Saint Helier”, sostenendo “l’urgente necessità di un allentamento delle tensioni e del dialogo trae Francia sull’accesso alla”. Durante la ...

