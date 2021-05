Italia sotto choc, Pietro e morto a causa del covid (Di giovedì 6 maggio 2021) Muore all’età di 48 anni Pietro Nardiello, giornalista e scrittore napoletano. Aveva contratto il covid ed era ricoverato già da diversi giorni al covid Center di Santa Maria Capua Vetere. Pochi giorni fa aveva postato un selfie dopo che aveva tolto il casco ed era tornato “con ossigeno e sulla poltrona”, come aveva scritto lui stesso. Poi purtroppo il peggioramento improvviso che ne ha causato il decesso. Muore per covid a 48 anni il giornalista e scrittore Pietro Nardiello. Firma conosciuta nel mondo giornalistico della Campania, aveva collaborato con diverse testate locali e nazionali, oltre ad aggiudicarsi con l'antologia "Strozzateci tutti" il premio giornalistico "Paolo Giuntella" nel 2010. Curava anche la trasmissione radiofonica "Tre Parole Fuori dal Vulcano", in onda ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 6 maggio 2021) Muore all’età di 48 anniNardiello, giornalista e scrittore napoletano. Aveva contratto iled era ricoverato già da diversi giorni alCenter di Santa Maria Capua Vetere. Pochi giorni fa aveva postato un selfie dopo che aveva tolto il casco ed era tornato “con ossigeno e sulla poltrona”, come aveva scritto lui stesso. Poi purtroppo il peggioramento improvviso che ne hato il decesso. Muore pera 48 anni il giornalista e scrittoreNardiello. Firma conosciuta nel mondo giornalistico della Campania, aveva collaborato con diverse testate locali e nazionali, oltre ad aggiudicarsi con l'antologia "Strozzateci tutti" il premio giornalistico "Paolo Giuntella" nel 2010. Curava anche la trasmissione radiofonica "Tre Parole Fuori dal Vulcano", in onda ...

