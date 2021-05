Isola | Ignazio Moser e l’ingombrante dettaglio intimo | “Capito perché Cecilia Rodriguez è così gelosa?” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 6 maggio 2021)e i complimenti di Giacomo Urtis In occasione della 14esima puntata de L’dei Famosi 2021, il neo naufragosi è presentato in costume con i muscoli ben in mostra e tatuaggi. Il fidanzato didopo il suo approdo a Playa Cochinos sta facendo scintille e le altre naufraghe L'articolo proviene da KontroKultura.