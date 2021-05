Isola di Jersey, la prima «guerra della Brexit»: Johnson manda navi militari, Macron ne schiera due (Di giovedì 6 maggio 2021) Escalation militare nel baliato di Jersey, nel Canale della Manica: Londra invia le navi per difendere un’Isola da un blocco marittimo minacciato dai pescatori francesi. Una crisi che Johnson punta a sfruttare anche per fini elettorali, e che testimonia le tensioni crescenti tra Regno unito e Unione europea Leggi su corriere (Di giovedì 6 maggio 2021) Escalation militare nel baliato di, nel CanaleManica: Londra invia leper difendere un’da un blocco marittimo minacciato dai pescatori francesi. Una crisi chepunta a sfruttare anche per fini elettorali, e che testimonia le tensioni crescenti tra Regno unito e Unione europea

