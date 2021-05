Isola dei famosi: Ubaldo Lanzo si ritira (Di giovedì 6 maggio 2021) Anche Ubaldo Lanzo lascia l’Isola dei famosi a causa di un problema di salute. Il concorrente, che era in nomination, non ha aspettato l’esito del televoto, ma ha scelto di allontanarsi prima da Cayo Cochinos per rientrare tempestivamente in Italia. Ubaldo si aggiunge al gruppo dei “ritirati” per motivi di salute e formato da Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Paul Gascoigne. Ubaldo Lanzo ha lasciato l’Isola dei famosi. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 6 maggio 2021) Anchelascia l’deia causa di un problema di salute. Il concorrente, che era in nomination, non ha aspettato l’esito del televoto, ma ha scelto di allontanarsi prima da Cayo Cochinos per rientrare tempestivamente in Italia.si aggiunge al gruppo dei “ti” per motivi di salute e formato da Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Paul Gascoigne.ha lasciato l’dei. Articolo completo: dal blog SoloDonna

