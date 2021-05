Isola dei famosi | Ubaldo Lanzo costretto ad abbandonare | lascia per motivi di salute

(Di giovedì 6 maggio 2021)diesi è ritirato dal reality: è stato appena comunicato, cos’è successo. Sembra non esserci pace per L’dei, dopo il ritiro di Elisa Isoardi e di Brando Giorgi, perdi, e prima ancora di Beppe Braida, a causa di problemi familiari, ancora un altro ritiro. A quanto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Il daytime dell'Famosi 2021 andato in onda oggi, 6 maggio, su Canale 5 conferma l'addio di Ubaldo Lanzo . Il cromatologo torna in Italia dopo aver avuto problemi di salute in questi ultimi giorni. Dopo ...Adesso la conduttrice sembra aver rilasciato delle importanti dichiarazioni nel corso di un'intervista e pare abbia parlato di unoreality più importanti di casa Mediaset ovvero l'...Awed stupito da Emanuela Tittocchia all'Isola dei Famosi: "Ma tu sei senza vestiti!" Da quando ha aperto i battenti L'Isola dei Famosi 2021, tantissimi ...Matteo Diamante vittima di uno scherzo dei concorrenti de L'Isola dei Famosi: ecco cos'è successo Nella puntata di ieri del daytime dell'Isola dei Famosi ...