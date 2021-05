Isola dei famosi shock | Umberto Lanzo ha abbandonato l’isola-Cosa succede?

Leggi su formatonews

(Di giovedì 6 maggio 2021) Vediamo insieme di capirestando e come mai il naufragoha dovuto abbandonare il reality di Mediaset. Ubaldo hal’deista accadendo in HondurasDomani sera avremmo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda il reality condotto in modo impeccabile dalla nostra amata Ilary Blasi. Stiamo parlando ovviamente dell‘dei, ma in queste ultime ore sta girando una particolare voce, per via di un abbandono inaspettato, vediamo meglio insieme.hal’La notizia è stata lanciata dal sempre super informato portale Tv Blog, anche se al ...