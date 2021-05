Isola dei Famosi, Gilles Rocca si sfoga e lancia una frecciatina (insensata) a Tommaso Zorzi? (Di giovedì 6 maggio 2021) Gilles Rocca dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi è tornato sui social lasciandosi andare ad un lungo sfogo attraverso un post dove ha voluto raccontarsi lanciando pure una frecciatina a Tommaso Zorzi (pur non citandolo esplicitamente). Gilles Rocca si sfoga online e lancia una frecciatina a Tommaso Zorzi Cosa ho fatto di male?! Ho mostrato le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 6 maggio 2021)dopo l’eliminazione dall’deiè tornato sui social lasciandosi andare ad un lungo sfogo attraverso un post dove ha voluto raccontarsindo pure una(pur non citandolo esplicitamente).sionline eunaCosa ho fatto di male?! Ho mostrato le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - silversxldier : RT @believeinmusic_: Awed é diventato pelle e ossa sull’isola dei famosi, fa quasi impressione per quanto sia dimagrito e ora ho scoperto c… - TeamElia3 : RT @trash_italiano: ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso di r… -