Isola dei Famosi, chiusura anticipata del reality per i bassi ascolti? (Di giovedì 6 maggio 2021) Una brutta notizia per Ilary Blasi: Mediaset starebbe pensando seriamente di chiudere prima L’Isola dei Famosi per i bassi ascolti. Ilary Blasi conduce la trasmissione L’Isola dei FamosiBrutta notizia per la conduttrice de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi. Il reality proprio non riesce a decollare. La trasmissione non convince il pubblico, neanche gli opinionisti che sono stati scelti ad hoc, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, non hanno portato buoni ascolti. Neanche il nuovo arrivo, Ignazio Moser, non sembra essere riuscito nel suo intento. I dati Auditel sono in netto calo. E Mediaset avrebbe davanti a se due strade che può prendere. Ma quali sono queste scelte che la Rete potrebbe ... Leggi su formatonews (Di giovedì 6 maggio 2021) Una brutta notizia per Ilary Blasi: Mediaset starebbe pensando seriamente di chiudere prima L’deiper i. Ilary Blasi conduce la trasmissione L’deiBrutta notizia per la conduttrice de L’dei, Ilary Blasi. Ilproprio non riesce a decollare. La trasmissione non convince il pubblico, neanche gli opinionisti che sono stati scelti ad hoc, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, non hanno portato buoni. Neanche il nuovo arrivo, Ignazio Moser, non sembra essere riuscito nel suo intento. I dati Auditel sono in netto calo. E Mediaset avrebbe davanti a se due strade che può prendere. Ma quali sono queste scelte che la Rete potrebbe ...

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - ansaeuropa : 'Facciamo appello alla calma e alla moderazione', ha aggiunto la portavoce della @EU_Commission riguardo la mobili… - IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - irenelasagna : RT @arianagrimmie: Non guardo l’isola dei famosi, ma conosco awed come youtuber da anni e mi chiedo come sia possibile che nessuno lo stia… - guacamvle : RT @believeinmusic_: Awed é diventato pelle e ossa sull’isola dei famosi, fa quasi impressione per quanto sia dimagrito e ora ho scoperto c… -