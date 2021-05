Isola dei Famosi, Andrea Iannone replica alle accuse di Cecilia Rodriguez: interviene anche Pierpaolo Pretelli (Di giovedì 6 maggio 2021) Andrea Iannone nega di aver mai avuto un flirt con Giulia Salemi, come confessato da Cecilia Rodriguez a Il Punto Z. Poi interviene anche Pierpaolo Pretelli. Leggi su comingsoon (Di giovedì 6 maggio 2021)nega di aver mai avuto un flirt con Giulia Salemi, come confessato daa Il Punto Z. Poi

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - gennaromigliore : Con il raggiungimento delle 6.115 dosi somministrate #Procida è isola #CovidFree: un risultato importante che apre… - IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - carmendecarlo1 : RT @ironmanolan: Awed, concorrente dell’Isola dei Famosi, ridotto in ossa per un GIOCO ed il medico nel visitarlo ha ritenuto che può riman… - DioBenedicaMe : RT @believeinmusic_: Awed é diventato pelle e ossa sull’isola dei famosi, fa quasi impressione per quanto sia dimagrito e ora ho scoperto c… -