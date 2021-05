Isola dei famosi 2021, Ubaldo Lanzo abbandona il reality (Di giovedì 6 maggio 2021) Anche Ubaldo Lanzo è stato costretto a ritirarsi dall'Isola dei famosi 2021: il cromatologo calabrese da giorni era sotto antidolorifici per aver perso due denti nel corso del reality. Ubaldo Lanzo ha dovuto abbandonare l'Isola dei famosi 2021: il cromatologo calabrese nell'ultima puntata del reality aveva detto di essere sotto antidolorifici per aver perso due denti nei cinquanta giorni passati in Honduras. È un'Isola dei famosi contrassegnata dai ritiri: l'edizione 2021 del reality capitanato da Ilary Blasi ha visto uscire fino ad oggi Ferdinando Guglielmotti, ritiratosi dopo aver accettato di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 maggio 2021) Ancheè stato costretto a ritirarsi dall'dei: il cromatologo calabrese da giorni era sotto antidolorifici per aver perso due denti nel corso delha dovutore l'dei: il cromatologo calabrese nell'ultima puntata delaveva detto di essere sotto antidolorifici per aver perso due denti nei cinquanta giorni passati in Honduras. È un'deicontrassegnata dai ritiri: l'edizionedelcapitanato da Ilary Blasi ha visto uscire fino ad oggi Ferdinando Guglielmotti, ritiratosi dopo aver accettato di ...

