Isola dei Famosi 2021 | lo sfogo di Gilles

(Di giovedì 6 maggio 2021)Rocca è ufficialmente rientrato in Italia e ha affidato ad Instagram il suo duropostdeicontro alcuni naufraghi, che lo avrebbero accusato di avere un linguaggio violento con le donne. Ecco cosa avrebbe scritto l’ex naufrago. LodiRocca “Ho pensato molto se scrivere o non scrivere questo post –Rocca esordisce così nel suo post per poi proseguire – se era giusto esprimere il mio pensiero o tacere… poi ho deciso di farlo, ho deciso di provare ad aprirmi ancora una volta come ho fatto sull’, senza la paura di essere giudicato, infondo cosa ho fatto di male?! Ho mostrato le mie fragilità in un mondo dove piacciono di più falsi abbracci e liti sterili di un ti amo gridato a gran voce, dove c’è ancora ...

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - ansaeuropa : 'Facciamo appello alla calma e alla moderazione', ha aggiunto la portavoce della @EU_Commission riguardo la mobili… - fearofspo0ns : RT @believeinmusic_: Awed é diventato pelle e ossa sull’isola dei famosi, fa quasi impressione per quanto sia dimagrito e ora ho scoperto c… - raffivena : Di questo passo #Bassetti ce lo ritroviamo all'Isola dei Famosi -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

TGCOM

Nei primi minuti il discorso si è subito incentrato su Giulia Salemi , che ha ritrovato in studio all'Famosi qualche giorno fa. Le due hanno in comune un ex fidanzato: Francesco Monte . Ha ......da comunicazione affissa in tutti i Centri per l'impiego dell'sin da lunedì scorso, che proprio per ottemperare alle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nel rispetto...Regione Toscana Sicurezza Arno, al via i lavori del lotto 2 della cassa di espansione ‘Pizziconi’ Intervento da quasi 23 mln di euro, completamento previsto entro il 2022 Anco ...Emanuela Tittocchia a seno nudo. La naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 concede il bis e stuzzica l’amico Awed. I due sono finiti a letto ...