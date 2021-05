Isola dei Famosi 2021, annullato il televoto e riaperto subito dopo: cosa sta accadendo dopo l’abbandono di Ubaldo Lanzo (Di giovedì 6 maggio 2021) Come già si era ipotizzato, la produzione de L’Isola dei Famosi non ha potuto fare altro che rivedere il televoto in corso alla luce dell’improvviso abbandono di Ubaldo Lanzo, che era in nomination, per motivi di salute. Instabile la corrente edizione del reality di Canale 5 che ora, oltre a dover fare i conti con un eliminato d’ufficio ha dovuto rivedere anche i termini del televoto in corso. Ubaldo Lanzo abbandona l’Isola dei Famosi: annullato il televoto Tutto va come sembrava già dovesse andare: la produzione dell’Isola dei Famosi ha infatti deciso di annullare il televoto che era stato aperto lunedì scorso e che vedeva in ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Come già si era ipotizzato, la produzione de L’deinon ha potuto fare altro che rivedere ilin corso alla luce dell’improvviso abbandono di, che era in nomination, per motivi di salute. Instabile la corrente edizione del reality di Canale 5 che ora, oltre a dover fare i conti con un eliminato d’ufficio ha dovuto rivedere anche i termini delin corso.abbandona l’deiilTutto va come sembrava già dovesse andare: la produzione dell’deiha infatti deciso di annullare ilche era stato aperto lunedì scorso e che vedeva in ...

