Iren | 1 | 4 miliardi di valore aggiunto generato e distribuito

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. - (Adnkronos) - Attenzione alle comunità e ai territori centrale per il Gruppoche nel 2020 haundi 1,4di euro incrementando gli investimenti del 31% (685 milioni di euro). Si conferma così l'impegno del Gruppo nel miglioramento infrastrutturale dei territori, anche come volano di ripresa post emergenziale. E' quanto emerge dal Bilancio di Sostenibilità 2020 diche rendiconta le performance economiche, ambientali e sociali del Gruppo. L'attenzione al territorio e alle comunità ha prodotto importanti ricadute, a partire dalla catena di fornitura con oltre 1.283 milioni di euro di ordini (+46% rispetto al 2019) emessi per il 60% a fornitori locali. Per arrivare ai progetti per la sostenibilità del ...