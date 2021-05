Ipswich Town | Ed Sheeran sarà lo sponsor della maglia per la prossima stagione

(Di giovedì 6 maggio 2021) L’, club inglese che attualmente milita nella Football One League, ha ingaggiato il quattro volte vincitore del Grammy Edcome loper la2021/2022. Il cantante, infatti, è tifoso sin da bambino del club: il logo comprenderà +, x e %, che sono i titoli dei suoi primi tre album, così come -,= e la parola tour., intervistato dal sito ufficiale dell’, si è detto entusiasta di questa partnership: “Il Club è una parte importantecomunità locale e questo è il mio modo di mostrare il mio sostegno. Con l’arrivo dei nuovi proprietari dagli Stati Uniti, ci saranno sicuramente tempi entusiasmanti per i tifosi di ...

Advertising

MusticaG : RT @IlmsgitSport: Ipswich Town, sarà Ed Sheerano il nuovo sponsor societario: 'È il mio modo di mostrare il mio sostegno alla comunità' htt… - IlmsgitSport : Ipswich Town, sarà Ed Sheerano il nuovo sponsor societario: 'È il mio modo di mostrare il mio sostegno alla comunit… - ilmessaggeroit : Ipswich Town, sarà Ed Sheerano il nuovo sponsor societario: 'È il mio modo di mostrare il mio sostegno alla comunit… - sportface2016 : #IpswichTown, #EdSheeran sarà lo sponsor della maglia per la prossima stagione #LeagueOne - LorenzoMolaioni : RT @calcioinglese: Ed Sheeran ce l'ha fatta: sarà lo sponsor ufficiale della sua squadra del cuore, l'Ipswich Town ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ipswich Town

Il cantante ha siglato un accordo di un anno col club di cui è tifoso, essendo nato nelle vicinanze della città Ed Sheeran , noto cantautore britannico, è diventato lo sponsor dell', la squadra di cui è tifoso e che è poco distante da Halifax, la sua città natale. Il club ha comunicato che ha raggiunto con l'artista un accordo per un anno, il logo che dovrebbe ......00 Stoke City U23 - Sunderland AFC U23 Inghilterra > U23 Professional Development League 2020/2021 12:00 Crewe Alexandra U23 -U23 0 - 2 14:00 Coventry City U23 - Colchester United U23 ...Ipswich Town, il cantante vincitore di quattro Grammy Ed Sheeran sarà lo sponsor della maglia per la prossima stagione 2021/2022 ...Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Il quattro volte vincitore del Grammy Ed Sheeran sarà lo sponsor della maglia dell'Ipswich per la stagione 2021/22. L'Ipswich Town, che attualmente milita nella Football One ...