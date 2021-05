“Io e Mauro Romano…”. Lo sceicco rompe il silenzio. Clamorosa svolta sul caso del bimbo scomparso 44 anni fa (Di giovedì 6 maggio 2021) Bianca Colaianni è convinta che l’emirato arabo Mohammed Al Habtoor e il figlio Mauro Romano siano la stessa persona. A soli sei anni Mauro sparì senza lasciare traccia, lasciando i genitori in un limbo che dura ancora oggi. Era il 21 giugno 1977 e solo oggi, a oltre quarant’anni dalla sua scomparsa, la mamma di quel bambino è convinta di essere vicina alla svolta che potrebbe portare alla conclusione di uno dei casi più sconvolgenti della cronaca italiana. Dopo aver visto alcune foto dello sceicco, la signora Bianca avrebbe riconosciuto delle cicatrici compatibili con quelle che aveva suo figlio Mauro: “È lui, è Mauro”, ha detto la donna al settimanale Oggi che ha pubblicato la foto. “Ormai ho pochi ricordi del mio bambino, ma non ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Bianca Colaiè convinta che l’emirato arabo Mohammed Al Habtoor e il figlioRomano siano la stessa persona. A soli seisparì senza lasciare traccia, lasciando i genitori in un limbo che dura ancora oggi. Era il 21 giugno 1977 e solo oggi, a oltre quarant’dalla sua scomparsa, la mamma di quel bambino è convinta di essere vicina allache potrebbe portare alla conclusione di uno dei casi più sconvolgenti della cronaca italiana. Dopo aver visto alcune foto dello, la signora Bianca avrebbe riconosciuto delle cicatrici compatibili con quelle che aveva suo figlio: “È lui, è”, ha detto la donna al settimanale Oggi che ha pubblicato la foto. “Ormai ho pochi ricordi del mio bambino, ma non ...

