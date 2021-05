Internazionali d’Italia 2021, Moroni strappa la wild card per le qualificazioni. Cecchinato accede direttamente (Di giovedì 6 maggio 2021) Marco Cecchinato non ha bisogno di una wild-card per partecipare alle qualificazioni degli Internazionali d’Italia. Il tennista siciliano sperava di ottenere una wild-card per accedere direttamente al tabellone principale del Masters 1000 di Roma, ma la Federtennis gli ha preferito Gianluca Mager e a lui ha affidato un tagliando soltanto per le qualificazioni, tanto che il 28enne aveva fatto polemica su Instagram. Il semifinalista del Roland Garros 2018 è entrato di diritto nel tabellone delle qualificazioni dopo il forfait di Sebastian Korda e così la sua wild card per i preliminari sulla terra rossa della capitale è finita nelle mani di Gian Marco ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Marconon ha bisogno di unaper partecipare alledegli. Il tennista siciliano sperava di ottenere unaperreal tabellone principale del Masters 1000 di Roma, ma la Federtennis gli ha preferito Gianluca Mager e a lui ha affidato un tagliando soltanto per le, tanto che il 28enne aveva fatto polemica su Instagram. Il semifinalista del Roland Garros 2018 è entrato di diritto nel tabellone delledopo il forfait di Sebastian Korda e così la suaper i preliminari sulla terra rossa della capitale è finita nelle mani di Gian Marco ...

AllSportDB : ?? 2021 @WTA Tour - Internazionali BNL d'Italia in #Italy ???? #Rome starts in 4 days @InteBNLdItalia #Tennis - Eurosport_IT : Niente Wild-Card per gli Internazionali d'Italia: Cecchinato non prende bene la decisione della Federtennis ???????? S… - LiveOnl40038908 : ?? “[LIVESTREAM]=>> 2021 ATP Rome Internazionali BNL d'Italia” - LiveOnl40038908 : ?? “[LIVESTREAM]=>> 2021 Internazionali BNL d'Italia” - Corleone9375 : RT @matmosciatti11: Flavio #Cobolli batte 6-3 6-3 Gian Marco #Moroni nello spareggio tra romani delle prequalificazioni e conquista una wil… -