International Piceno Sprint Cup | ad Ascoli doppietta per Martina Fidanza

(Di venerdì 7 maggio 2021) Le Olimpiadi sono sempre più vicine eè pronta a volare verso Tokyo. La 21enne di Brembate Sopra si è mostrata ancora una volta in grande forma mettendosi in luce nel corso della quinta edizione dell’Cup e lanciando un importante segnale al commissario tecnico Edoardo Salvoldi. In grado di sfruttare al meglio il lavoro della compagna di squadra Emanuela Zanetti, la portacolori dell’Isolmant Premac Vittoria è riuscita a imporsi nell’omnium soltanto al termine della corsa a punti che le ha permesso di precedere di tre lunghezze la polacca Lucja Pietrzak e la connazionale Daria Pikulik. In grado di passare senza grossi problemi da una specialità all’altra, l’azzurra ha saputo tenere alti i colori dell’Italia anche nel time trial fermando il cronometro in 37”440 ...