Inter-Sampdoria | Tonelli | “Meno male che Lukaku lo marca l’altro centrale | io mi prendo il piccoletto”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il difensore della, Lorenzo, nel corso di un’vista rilasciata a ‘Il Secolo XIX’ in vista della sfida contro l’, si è soffermato sulla coppia d’attacco nerazzurra: “Chi dovròre trao Martinez?tocca a chi giocadi sinistra,. Se gioco io a destra miil, molto meglio. È sempre bello cercare di confrontarsi con giocatori più forti. Poi, come disse il mio vecchio ds Pino Vitale a Francesco Pratali ai tempi dell’Empoli quando dovevare Ronaldo il Feno, “non ho mai visto un giocatore in bocca a un altro”. Nessuno mangia nessuno, te la giochi sempre con tutti uno ...

Advertising

sampdoria : ?? Congratulazioni, @Inter. Complimenti ai nuovi campioni d'Italia. ???? - VarskySports : Títulos de Liga en Italia?????? 36 Juventus 19 Inter 18 Milan 9 Genoa 8 Torino 7 Bologna 7 Pro Vercelli 3 Roma 2 Fior… - capuanogio : Da #InterTorino (22 novembre) in poi l'#Inter ha viaggiato alla media di 2,59 punti a partita: 22 vinte, 4 pareggia… - ParmeshSriv : RT @corradone91: Il nuovo inno dell'#Inter dovrebbe debuttare già sabato contro la #Sampdoria. Secondo i rumours, Max #Pezzali e Mirko #Men… - sportface2016 : #SerieA | #InterSampdoria, le parole del difensore blucerchiato Lorenzo #Tonelli -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sampdoria

... che la festa scudetto verrà celebrata il prossimo 23 maggio per l'ultima gara di campionato contro l'Udinese e che in occasione didi sabato pomeriggio ci sarà solo un accoglienza ...... salgono a sette i rappresentanti del segmento calcio iscritti all'Osservatorio Italiano Esports: oltre al team gialloblù figurano infatti anche la FIGC, la Lega Pro, l', l'Udinese, la...Le ultime news Serie A mettono in evidenza il nome dell’arbitro che dirigerà Inter-Sampdoria valevole per la 35esima giornata di campionato. Non molte motivazioni per scendere in campo, se non quelle ...Inter-Sampdoria, le parole del difensore blucerchiato Lorenzo Tonelli: "Meno male che Lukaku lo marca l'altro centrale, io mi prendo il piccoletto" ...