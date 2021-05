Inter, Oaktree Capital super Bain Capital: ecco 300 milioni di euro. Formula fantasiosa: i dettagli (Di giovedì 6 maggio 2021) L’Inter pronta ad accogliere Oaktree Capital in società È sprint finale tra Oaktree Capital Group e Bain Capital per il prestito a Suning per superare le difficoltà economiche di questo periodo con l’Inter. A riportarlo è Tuttosport secondo cui il favorito sarebbe il fondo californiano che porterebbe all’uscita dalla società nerazzurra di LionRock Capital. ecco tutti i dettagli. “Un affare da quasi 300 milioni con una duplice struttura. Secondo indiscrezioni, è questo il vero schema della proposta di Oaktree Capital a Suning nell’operazione ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) L’pronta ad accoglierein società È sprint finale traGroup eper il prestito a Suning perare le difficoltà economiche di questo periodo con l’. A riportarlo è Tuttosport secondo cui il favorito sarebbe il fondo californiano che porterebbe all’uscita dalla società nerazzurra di LionRocktutti i. “Un affare da quasi 300con una duplice struttura. Secondo indiscrezioni, è questo il vero schema della proposta dia Suning nell’operazione ...

