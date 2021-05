Inter, Berti: «Si può aprire un ciclo, ma serve De Paul…» (Di giovedì 6 maggio 2021) Nicola Berti ha parlato delle possibilità della sua Inter di aprire un ciclo vincente Nicola Berti, ex centrocampista dell’Inter e da sempre tifoso nerazzurro, in una Intervista a Tuttosport ha parlato della vittoria dello scudetto e di cosa serve a questa squadra per aprire un ciclo vincente. SCUDETTO – «Io ho festeggiato sabato sera dopo la vittoria per 2-0 a Crotone. Ero sicuro che ormai fosse fatta, anzi per la vittoria del titolo tutto era deciso ormai da tempo, direi addirittura da tre o quattro settimane. Adesso aspettiamo la festa dell’ultima giornata. Domenica non ho fatto nulla proprio perché ero distrutto dal giorno precedente (ride, ndr). Non per altro. Ma è sempre bello comunque ricordare un trionfo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Nicolaha parlato delle possibilità della suadiunvincente Nicola, ex centrocampista dell’e da sempre tifoso nerazzurro, in unavista a Tuttosport ha parlato della vittoria dello scudetto e di cosaa questa squadra perunvincente. SCUDETTO – «Io ho festeggiato sabato sera dopo la vittoria per 2-0 a Crotone. Ero sicuro che ormai fosse fatta, anzi per la vittoria del titolo tutto era deciso ormai da tempo, direi addirittura da tre o quattro settimane. Adesso aspettiamo la festa dell’ultima giornata. Domenica non ho fatto nulla proprio perché ero distrutto dal giorno precedente (ride, ndr). Non per altro. Ma è sempre bello comunque ricordare un trionfo ...

