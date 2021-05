Integrity Tour 2021 | Olbia a lezione contro le frodi sportive

(Di giovedì 6 maggio 2021) L', un progetto nato dalla partnership tra Lega Pro e Sportradar per contrastare il fenomeno delle, ha fatto tappa a. Le giovanili e la prima squadra del club ...

L', un progetto nato dalla partnership tra Lega Pro e Sportradar per contrastare il fenomeno delle frodi sportive, ha fatto tappa a Olbia . Le giovanili e la prima squadra del club della ...L'obiettivo della nostra attività di- afferma il responsabileper l'Italia di Sportradar, Marcello Presilla - è quello di rendere gli atleti coscienti e informati. La grande ...L’Integrity Tour, il progetto nato dalla partnership tra Lega Pro e Sportradar per contrastare il fenomeno del match fixing, ha fatto tappa a Olbia. Le giovanili e la prima squadra ...L’Integrity Tour, il progetto nato dalla partnership tra Lega Pro e Sportradar per contrastare il fenomeno del match fixing, raggiunge il traguardo.