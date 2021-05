Insulti alla polizia per le norme anti Covid: tra operai, impiegati e baristi, 17 denunciati per vilipendio (Di giovedì 6 maggio 2021) Ci sono un'infermiera di Suzzara , un barista di Quistello ma anche insospettabili impiegati e operai fra i 17 haters denunciati dalla polizia postale con la Digos in provincia di Mantova per ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 maggio 2021) Ci sono un'infermiera di Suzzara , un barista di Quistello ma anche insospettabilifra i 17 haterspostale con la Digos in provincia di Mantova per ...

