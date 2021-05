Incidente sul lavoro, un’altra tragedia: operaio muore schiacciato (Di giovedì 6 maggio 2021) Un nuovo Incidente sul lavoro, questa volta a Pagazzano, nel bergamasco. Un operaio è morto schiacciato da una lastra in un cantiere. Incidente sul lavoro – immagine di repertorio (AdobeStock)Si piange un nuovo morto sul lavoro, il terzo in tre giorni, questa volta a Pagazzano, in provincia di Bergamo. Un operaio di appena 46 anni infatti è venuto a mancare in seguito ad un Incidente nel cantiere dove lavorava. L’uomo a quanto pare sarebbe stato schiacciato da una pesante lastra. Da quanto si apprende l’operaio di 46 anni era impegnato nello svolgimento delle proprie funzioni lavorative. Si trovava in un cantiere di Pagazzano, dove dovevano essere costruite due villette in largo ... Leggi su chenews (Di giovedì 6 maggio 2021) Un nuovosul, questa volta a Pagazzano, nel bergamasco. Unè mortoda una lastra in un cantiere.sul– immagine di repertorio (AdobeStock)Si piange un nuovo morto sul, il terzo in tre giorni, questa volta a Pagazzano, in provincia di Bergamo. Undi appena 46 anni infatti è venuto a mancare in seguito ad unnel cantiere dove lavorava. L’uomo a quanto pare sarebbe statoda una pesante lastra. Da quanto si apprende l’di 46 anni era impegnato nello svolgimento delle proprie funzioni lavorative. Si trovava in un cantiere di Pagazzano, dove dovevano essere costruite due villette in largo ...

