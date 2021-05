Inail | Corte conti | irregolare 90% delle aziende ispezionate

Advertising

Teleborsa

...sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2019 dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (), approvata dalla Sezione del controllo sugli enti delladei ...Lo sottolinea ladei conti nella sua relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2019 dell'. "Circa il 90% delle aziende ispezionate era irregolare con un ammontare ...(Teleborsa) - Il conto consuntivo del 2019 "ha esposto risultati economico-finanziari tutti di segno positivo (con un avanzo finanziario di 1,19 miliardi di euro, un risultato economico di 968 milioni ...ROMA, 06 MAG - L'attività di vigilanza dell'Inail "ha registrato, anche per il 2019, un rapporto tra aziende irregolari e aziende ispezionate estremamente elevato". Lo sottolinea la Corte dei conti ne ...