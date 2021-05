In Scozia “le elezioni più importanti della storia”. Se vincono i nazionalisti, si avvicina il referendum sull’indipendenza da Londra (Di giovedì 6 maggio 2021) La premier scozzese Nicola Sturgeon non usa mezzi termini. A pochi giorni dal voto per il rinnovo del parlamento di Holyrood, la leader del Partito Nazionalista Scozzese (Scottish National Party, Snp) ha descritto le elezioni del 6 maggio come “le più importanti della storia scozzese”. importanti, e “sul filo di lama”. Lo Snp, al potere da 14 anni con tre mandati consecutivi (anche se con un governo di minoranza con i Verdi dal 2016) è in testa nei sondaggi rispetto ai partiti di opposizione dei conservatori unionisti e dei Labour. Nel Regno Unito si dà già per scontato che la Sturgeon, premiata per la chiarezza e la coerenza con cui ha affrontato l’emergenza Coronavirus, giovedì metterà a segno un’altra vittoria politica. Ma sono i numeri che usciranno dalle urne ad accendere la tensione in Gran ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) La premier scozzese Nicola Sturgeon non usa mezzi termini. A pochi giorni dal voto per il rinnovo del parlamento di Holyrood, la leader del Partito Nazionalista Scozzese (Scottish National Party, Snp) ha descritto ledel 6 maggio come “le piùscozzese”., e “sul filo di lama”. Lo Snp, al potere da 14 anni con tre mandati consecutivi (anche se con un governo di minoranza con i Verdi dal 2016) è in testa nei sondaggi rispetto ai partiti di opposizione dei conservatori unionisti e dei Labour. Nel Regno Unito si dà già per scontato che la Sturgeon, premiata per la chiarezza e la coerenza con cui ha affrontato l’emergenza Coronavirus, giovedì metterà a segno un’altra vittoria politica. Ma sono i numeri che usciranno dalle urne ad accendere la tensione in Gran ...

