In Lombardia calano i ricoveri, tasso di positività in crescita al 3,9%. A Bergamo 242 nuovi casi (Di giovedì 6 maggio 2021) Con 54.722 tamponi effettuati, sono 2.151 i nuovi positivi in Lombardia nella goirnata di giovedì 6 maggio con il tasso di positività in crescita al 3,9% (mercoledì era al 3%). Sono in calo sia i ricoverati in terapia intensiva (-6, 513) che negli altri reparti (-116, 3.072).

