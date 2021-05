In Germania la tutela climatica ha valore costituzionale. E in Italia? (Di giovedì 6 maggio 2021) Con una sentenza, pubblicata il 29 aprile scorso, la Corte costituzionale tedesca ha censurato, in quanto lesiva dei diritti fondamentali dei giovani, la legge tedesca sul clima, approvata, dopo una lunga trattativa dalla coalizione di governo, nel novembre del 2019. Questo pronunciamento accoglie una parte sostanziale della denuncia presentata da un gruppo di giovani ambientalisti, sostenuti da alcune associazioni e dal movimento Fridays for future. La ragione fondamentale di questa censura dell’Alta corte tedesca sta nel fatto che la legge tedesca non prevede misure per raggiungere la neutralità climatica, come previsto dall’Accordo di Parigi per il clima, limitandosi a riduzioni delle emissioni di gas serra del 55% al 2030, senza ulteriori misure di riduzione di emissioni di gas serra dopo tale data. La Corte costituzionale ha ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Con una sentenza, pubblicata il 29 aprile scorso, la Cortetedesca ha censurato, in quanto lesiva dei diritti fondamentali dei giovani, la legge tedesca sul clima, approvata, dopo una lunga trattativa dalla coalizione di governo, nel novembre del 2019. Questo pronunciamento accoglie una parte sostanziale della denuncia presentata da un gruppo di giovani ambientalisti, sostenuti da alcune associazioni e dal movimento Fridays for future. La ragione fondamentale di questa censura dell’Alta corte tedesca sta nel fatto che la legge tedesca non prevede misure per raggiungere la neutralità, come previsto dall’Accordo di Parigi per il clima, limitandosi a riduzioni delle emissioni di gas serra del 55% al 2030, senza ulteriori misure di riduzione di emissioni di gas serra dopo tale data. La Corteha ...

