Immobili nuovi: l’importanza della classe energetica (Di giovedì 6 maggio 2021) MILANO – Secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, una delle categorie di Immobili su cui si è concentrata parte dell’attenzione dei potenziali acquirenti durante il Covid è stata quella delle nuove costruzioni, soprattutto se ubicate nell’hinterland dove in tanti si sono indirizzati, vista la disponibilità di soluzioni indipendenti e aree verdi. “Le nuove richieste che si stanno delineando post Covid – spiega Daniele Veneri, Ingegnere de La Ducale SpA, società di sviluppo Immobiliare del Gruppo Tecnocasa – stanno indirizzando i costruttori verso un nuovo modo di realizzare le abitazioni tenendo conto ancora di più della qualità e del benessere di chi ci abita, lavora e trascorre buona parte del tempo, oltre che rispondere ai criteri di risparmio energetico. Anche in ottica di investimento è importante porre attenzione alla ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 6 maggio 2021) MILANO – Secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, una delle categorie disu cui si è concentrata parte dell’attenzione dei potenziali acquirenti durante il Covid è stata quella delle nuove costruzioni, soprattutto se ubicate nell’hinterland dove in tanti si sono indirizzati, vista la disponibilità di soluzioni indipendenti e aree verdi. “Le nuove richieste che si stanno delineando post Covid – spiega Daniele Veneri, Ingegnere de La Ducale SpA, società di sviluppoare del Gruppo Tecnocasa – stanno indirizzando i costruttori verso un nuovo modo di realizzare le abitazioni tenendo conto ancora di piùqualità e del benessere di chi ci abita, lavora e trascorre buona parte del tempo, oltre che rispondere ai criteri di risparmio energetico. Anche in ottica di investimento è importante porre attenzione alla ...

Advertising

Lopinionista : Immobili nuovi: l’importanza della classe energetica - igreenesco : ECOBONUS: NUOVI ACCORDI E.ON e BNL Gruppo BNP Paribas hanno siglato un accordo per favorire la riqualificazione en… - AlessiaVaralda : Cellia è la facciata modulare per immobili che integra climatizzazione, ventilazione, fotovoltaico, sistema scherma… - MG14057704 : @alessandrop543 @repubblica Le città sono immobili, in un mondo con innumerevoli mille lavori nuovi ogni giorno, l'… - badicea : RT @BiancoCritico: ?? Il racconto è da sempre legato alla dimensione temporale. Il racconto è breve pur racchiudendo tutto. #JosephineRowe,… -

Ultime Notizie dalla rete : Immobili nuovi Il mercato immobiliare trentino vince il Covid - 19 ... alcune conseguenze della stessa pandemia (risparmi delle famiglie in crescita e necessità di nuovi ... +25% le compravendite di immobili residenziali secondo l'Agenzia del Territorio.

Sviluppo aree rurali: Sei milioni per 78 comuni calabresi ...nella nota " potranno portare a compimento investimenti per l'allestimento e la fornitura di nuovi ... Tra i costi ammissibili figurano, nello specifico, l'adeguamento funzionale di beni immobili di ...

Immobili nuovi: l'importanza della classe energetica Sardegna Reporter Nonostante il Superbonus 110%, nel 2020 in Italia non è cresciuta la qualità energetica degli immobili BREAKING NEWS Bollettino COVID-19 Italia del 6 maggio 2021 Sindaco, la sua firma all'Appello ‘La nostra Europa’ \| Marco Pezzoni Cremona Incontro genitori L’INSORGERE DEL BAM ...

Il mercato immobiliare trentino vince il Covid-19 > È un segnale molto positivo quello che arriva dal consueto report di FIMAA Trentino sull’andamento trimestrale del mercato immobiliare della provincia di Trento. I numeri parlano di una crescita a d ...

... alcune conseguenze della stessa pandemia (risparmi delle famiglie in crescita e necessità di... +25% le compravendite diresidenziali secondo l'Agenzia del Territorio....nella nota " potranno portare a compimento investimenti per l'allestimento e la fornitura di... Tra i costi ammissibili figurano, nello specifico, l'adeguamento funzionale di benidi ...BREAKING NEWS Bollettino COVID-19 Italia del 6 maggio 2021 Sindaco, la sua firma all'Appello ‘La nostra Europa’ \| Marco Pezzoni Cremona Incontro genitori L’INSORGERE DEL BAM ...> È un segnale molto positivo quello che arriva dal consueto report di FIMAA Trentino sull’andamento trimestrale del mercato immobiliare della provincia di Trento. I numeri parlano di una crescita a d ...