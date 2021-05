Ilary Blasi rivela che regalo ha ricevuto da Totti per i suoi 40 anni

(Di giovedì 6 maggio 2021) IlperSolo la scorsa settimanaha spento 40 candeline, e naturalmente la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha festeggiato in grande in compagnia della sua famiglia e di alcuni amici stretti. Anche sui social il compleanno della moglie di Francescoè stato festeggiato da centinaia di utenti, che L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL TELEVISIONE ???? 8?ttavi di finale Scegli la più grande SHOWGIRL di tutti i tempi tra… - Luna1992m : RT @tommythebestgf: #tzvip Guarda 'Il Punto Z quinta puntata, Tommaso Zorzi intervista Ilary Blasi e Cecilia Rodriguez' su Mediaset Play ht… - Giusepp92635258 : RT @tommythebestgf: #tzvip Guarda 'Il Punto Z quinta puntata, Tommaso Zorzi intervista Ilary Blasi e Cecilia Rodriguez' su Mediaset Play ht… - quiperTz : RT @tommythebestgf: #tzvip Guarda 'Il Punto Z quinta puntata, Tommaso Zorzi intervista Ilary Blasi e Cecilia Rodriguez' su Mediaset Play ht… - tommythebestgf : #tzvip Guarda 'Il Punto Z quinta puntata, Tommaso Zorzi intervista Ilary Blasi e Cecilia Rodriguez' su Mediaset Play -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

Con la sua personalità un po' fuori dal comune, la modella ha conquistato il pubblico nonostante la sua avventura nel reality disi sia conclusa alcune settimane fa. Durante il suo ...zia social: presenta su Instagram la nipotina Jolie Battesimo social per la prima figlia di Melory: dopo i dettagli condivisi dalla neomamma, è la famosa zia a presentare la piccola sul ...Beatrice Marchetti incanta, e non può essere così, pubblico e naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021. Indosso solo poche foglie ...Non soltanto perché, dopo aver abbandonato Playa Palapa per alcuni accertamenti medici, Andrea Cerioli si è ricongiunto al gruppo, ma anche perché abbiamo assistito all’arrivo di un comunicato davvero ...