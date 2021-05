Il video del vaffa.. di Matteo Bassetti ad Antonella Boralevi (Di giovedì 6 maggio 2021) Ieri a Zona Bianca è scoppiata la rissa tra il professor Matteo Bassetti e la giornalista Antonella Boralevi. Durante la puntata di mercoledì 5 maggio del talk di Giuseppe Brindisi si parlava della questione delle varianti, nello specifico quella indiana che sta dilaniando un paese già in gravi condizioni sanitarie. Durante il dibattito la scrittrice Boralevi ha parlato della pericolosità degli assembramenti in piazza per la vittoria dello scudetto per l’Inter. “Il lockdown non basta. Bisogna adottare altre misure di contenimento” afferma la Boralevi. Un intervento esagerato tanto da essere commentato del conduttore: “Allora che facciamo ci dobbiamo chiudere tutti in casa, con questa teoria”, commenta ironizzando Brindisi. Nel mentre, Daniela Santanchè va all’attacco: “Io sono stanca ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 maggio 2021) Ieri a Zona Bianca è scoppiata la rissa tra il professore la giornalista. Durante la puntata di mercoledì 5 maggio del talk di Giuseppe Brindisi si parlava della questione delle varianti, nello specifico quella indiana che sta dilaniando un paese già in gravi condizioni sanitarie. Durante il dibattito la scrittriceha parlato della pericolosità degli assembramenti in piazza per la vittoria dello scudetto per l’Inter. “Il lockdown non basta. Bisogna adottare altre misure di contenimento” afferma la. Un intervento esagerato tanto da essere commentato del conduttore: “Allora che facciamo ci dobbiamo chiudere tutti in casa, con questa teoria”, commenta ironizzando Brindisi. Nel mentre, Daniela Santanchè va all’attacco: “Io sono stanca ...

