Il “vaffa” di Bassetti alla tifosa del lockdown

(Di giovedì 6 maggio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/05/Bass-Okok-1.mp4 “Ma vaff***ulo, si vergogni!”. Così il professor Matteoè sbottato contro Antonella Boralevi durante Zona Bianca – il nuovo talk show di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi – prima di lanciarsi in un duro attacco contro la scrittrice. Motivo? L’accusa di quest’ultima di dedicare più tempo a presenziare in tv che in ospedale. Dpuntata del 5 maggio 2021 L'articolo proviene da Nicola Porro.

Qui sopra il video della discussione fra Boralevi e(dal canale Youtube "Newsbox") Scintille in tv tra Antonella Boralevi e Matteo. I due sono ospiti di Zona Bianca , in onda su Rete4. La scrittrice sta discutendo con un'altra ospite della trasmissione, Daniela Santanché. L'argomento di scontro è il coronavirus. 'Lei sta ...va all'attacco: 'Ha detto una cosa grave, di cui si deve assumere la responsabilità. Dice che io non lavoro, si deve vergognare, si vergogni. Fossi in lei mi vergognerei. Mi vergogno per lei.In Presi i pop corn? Tre, due, uno e si parte! Ormai in questi tempi tristi e gravosi, oltre che all’arrivo dello Special One alla Roma, ci restano i siparietti televisivi che il Covid ci regala ogni ...Poi, però, il contrattacco: “Peccato però che alcuni suoi colleghi a partire da Ilaria Capua, Massimo Galli e Andrea Crisanti dicono esattamente le cose che ho detto io sugli studi”. Poi il chiariment ...